Mahmutlar’da evine kadar takip edilen yabancı uyruklu kadın silahla tehdit edildi, elleri bağlandı. Yüz tanıma sistemi kullanılarak kripto hesabından para aktarıldı. Operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kripto para hedefli silahlı gasbı olayı yaşandı. Mahmutlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, marketten dönen Ukrayna uyruklu bir kadın site koridorunda bekleyen şüpheliler tarafından takip edildi. Şahısların, kadını silahla tehdit ederek eve zorla girdikleri ve hem nakit hem de dijital varlıklarını gasbettikleri bildirildi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE KRİPTO HESABINA ERİŞTİLER

Olayda mağdur kadının elleri bağlandı. Şüpheliler, telefon ve kripto para uygulamalarına yüz tanıma sistemiyle giriş yaptırarak hesaptaki varlıklara erişim sağladı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 18 bin Euro’nun başka bir hesaba transfer edildiği tespit edildi.

Evde bulunan 5 bin Euro, 7 bin dolar ve yaklaşık 200 gram altının da maskeli kişilerce alındığı öğrenildi. Apartman içi hareketlilik ve kaçış anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

Bu tür olaylar son dönemde dijital cüzdan ve kripto varlık kullanan kişilerde ciddi bir tedirginlik oluşturuyor. Özellikle yüz tanıma ile açılan finans uygulamalarında ek güvenlik katmanı kullanılması gerektiği konuşuluyor. Birçok kişi hâlâ bu ayarları kapatmıyor… sonra iş işten geçiyor.

KAÇIŞ ARACI TAKİBE ALINDI

Olay sonrası başlatılan çalışmada şüphelilerin binaya geliş ve kaçış güzergâhı tek tek incelendi. Panelvan araçla uzaklaştıkları belirlenen zanlılar için takip başlatıldı. Yol üzerinde kurulan uygulama noktasında araç durduruldu.

Şüphelilerin R.A. (38), A.S. (31), S.U. (27) ve O.G. (34) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişinin daha olayla bağlantısının araştırıldığı öğrenildi.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, şüphelilerin binaya girişleri, araçla kaçışları ve yol uygulamasında yakalanma anları yer aldı. Dosyada dijital para transfer kayıtlarının da bulunduğu belirtildi.