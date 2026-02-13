Alanya’da sabah saatlerinde etkisini artıran yağış ve rüzgâr, Cuma Pazarı’nda satış yapan esnafı ve alışverişe gelen vatandaşları zor durumda bıraktı.

Alanya’da günün erken saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve rüzgâr, haftanın en yoğun alışveriş noktalarından biri olan Cuma Pazarı’nda günlük düzeni bozdu. Aniden bastıran yağmurla birlikte rüzgârın şiddeti artınca bazı tezgâhlar yerinden oynadı, pazar şemsiyeleri savruldu.

RÜZGÂR TEZGÂHLARI DEVİRDİ

Pazarcı esnafı, özellikle açık alanda kurulu bölümlerde büyük zorluk yaşadı. Hafif malzemeyle kurulan bazı stantlar devrilirken, ürünlerin bir kısmı ıslandı. Şemsiyelerin uçmaması için esnafın direklere ve kasalara ip bağladığı görüldü. Bazı satıcılar ise tezgâhlarını geçici olarak kapatıp yağışın dinmesini bekledi.

Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da yağmurdan korunmakta zorlandı. Kısa sürede biriken su nedeniyle yürüyüş alanlarında kayganlık oluştu. Poşetler ıslandı, sebze meyve seçmek bile zorlaştı. Pazarda olanlar biraz acele etti, biraz da şaşırdı açıkçası.

ALIŞVERİŞ YARIDA KALDI

Alanya Cuma Pazarı fırtına ve sağanak yağış etkisi nedeniyle birçok kişi alışverişini tamamlayamadan bölgeden ayrıldı. Esnaf ise zarar gören ürünleri ayırmaya çalıştı. Günlük satışla geçinen pazarcılar, birkaç saatlik hava olayının bile ciddi gelir kaybına yol açtığını söylüyor.

Bir esnaf, “Sabah iyiydi, bir anda bastırdı. Toparlayana kadar olan oldu…” demekle yetindi.

Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor. Hava böyle giderse, haftaya aynı yerde aynı düzen olur mu… pek emin konuşan yok.