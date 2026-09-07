ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda Amazon için kargo taşımacılığı yapan Boeing 767-300 tipi uçak iniş sırasında pistten çıkarak kaza yaptı. Miami-Dade Şerifi Rosie Cordero-Stutz, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) paylaştığı ön bilgilere göre olay, 6 Eylül Pazar günü yerel saatle 14.00 sıralarında meydana geldi. 21 Air tarafından işletilen Prime Air 7598 sefer sayılı uçak, Porto Riko'nun San Juan kentindeki Luis Muñoz Marín Uluslararası Havalimanı'ndan Miami'ye gelmişti.

UÇAK PİSTİ AŞIP ARAÇLARA ÇARPTI

Yetkililerin verdiği bilgilere göre kargo uçağı inişin ardından pist sınırlarını aşarak havalimanı çevresindeki bazı araçlara çarptı ve yangın çıktı. Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitirenler ile yaralıların kimlikleri ilk açıklamalarda paylaşılmadı.

Uçağın pilot ve yardımcı pilotunun da kazanın ardından kokpitte mahsur kaldığı bildirildi. Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma birimleri, uçakta ve çevresinde çıkan yangına müdahale ederken yakıt sızıntısı nedeniyle özel söndürme köpüğü kullanıldı.

MİAMİ HAVALİMANINDA UÇUŞLAR AKSADI

Kaza, ABD'nin en yoğun hava ulaşım merkezlerinden Miami Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonları da etkiledi. Olayın ardından pistler ve taksi yolları geçici olarak kapatıldı ve havalimanında uçuşları durduran yer kontrolü uygulandı. Çok sayıda uçuşta iptal ve gecikme yaşandı.

UÇAĞI 21 AIR İŞLETİYORDU

Kazaya karışan Boeing 767-300, Amazon'un hava kargo ağı Prime Air için uçuş gerçekleştiriyordu ancak operasyon doğrudan Amazon tarafından yürütülmüyordu. Uçağın işletmecisinin ABD merkezli kargo havayolu 21 Air olduğu açıklandı.

Amazon Sözcüsü Kelly Nantel, şirketin olayla ilgili ayrıntıları toplamaya devam ettiğini ve kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için yerel makamlarla birlikte çalıştığını bildirdi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

FAA kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) da incelemeye dahil oldu. Kazanın kesin nedeni henüz açıklanmazken, soruşturmanın uçuş ve hava trafik kayıtları ile uçağın teknik durumu ve iniş koşullarını kapsaması bekleniyor.

İlk görüntülerde uçağın pist dışına çıktıktan sonra havalimanı çevresinde durduğu ve gövdesinden yoğun duman yükseldiği görüldü. Yetkililer, can kaybı ve yaralanmalarla ilgili bilgilerin soruşturma ilerledikçe güncellenebileceğini belirtti.