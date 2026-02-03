ALANYA’DA günlerdir süren olumsuz hava koşulları tarımın ardından balıkçılığı da vurdu. Şiddetli rüzgâr ve dalga nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamazken, avlanmanın durma noktasına gelmesi balık miktarını azalttı. Arzdaki düşüş ise Alanya’daki balık tezgâhlarında fiyat artışı olarak kendini gösterdi. Havaların düzelmesiyle balıkların artacağını ve fiyatların düşeceğini belirten Alanya Balık Hali esnafı Dim TV’ye konuştu.

‘ŞOKLU HAMSİYİ TAVSİYE ETMİYORUZ’

Esnaf Resul Ağırağaç, “Fırtınadan dolayı deniz bozuk ve tekneler balık tutmaya çıkamıyor. Dolayısıyla insanlar ellerinde balıkları tüketiyor. Hamsi şoklu olarak Trabzon ve Samsun’dan geliyor. Taze hamsi sezonu bitti. Hamsiyi müşterilerimize tavsiye etmiyoruz. Onun yerine Alanya kubbesi, istavrit ve deniz levreği gibi çeşitleri öneriyoruz. Birkaç gün içinde havaların düzelmesini bekliyoruz. Balık çeşitleri de ona göre artacaktır. Havadan ve balık azlığından dolayı fiyatlar yükseliyor” dedi.

‘BOZUK HAVA ETİKETLERE YANSIDI’

Esnaf Hüseyin Demirel, “Balıklar az çıkıyor. Fiyatlar da ona göre farklılık gösterebiliyor. Yine de vatandaşlar ucuz balık yesinler diye fiyatları uygun şekilde tutmaya çalışıyoruz. 200-250 TL’den başlayan balık çeşitlerimiz var. Birkaç gündür hava şartlarından dolayı denize açılamıyorlar. İster istemez bu da etikete yansıyor. Denizin bozuk olduğunu vatandaşlara anlatamıyoruz. Önümüzdeki günlerde havanın düzelmesiyle vatandaşlar taze ve ucuz balık yiyebilir” diye konuştu.

‘BALIĞIN YÜZDE 30’U ÇÖPE GİDİYOR’

Esnaf Mehmet Dinçer, “Balık Hali’mizde bizim kedimiz çok meşhurdur. Günlük Karadeniz Balıkçılık’a gelir ve bir kilo balığını yer gider. Bize alıştığı için başka yere gitmez. Balık çeşitlerimiz çok fakat iş yok. İnsanlarda para yok, her şey zamlandı. Fakat burada dürüstlük yok. Ben bir çalışan olarak hiç kimseye bayat balık vermem ve verdirtmem. Bizde önce insanlık ondan sonra balık satmak gelir. Bütün tezgahımız taze ve canlı. Ama maalesef burada yalan çok. Herkes dürüst olsun. Millet gerçekten perişan, iş yok. Herkes oturuyor. Balığımıza yazık oluyor. Balığın yüzde 30’u çöpe gidiyor” ifadelerini kullandı. (Ramazan ÖZDEMİR)