ALANYA’DA yaklaşık bir ay önce hizmete giren Doğu Çevreyolu, trafik yükünü azaltması beklenirken, açıldığı günden bu yana yaşanan kazalarla gündeme geldi. Yolun devamının bulunmaması nedeniyle tüm araçların Atatürk Caddesi ve belediye çevresine yönlendirildiğini belirten CHP Mahmutlar Mahalle Başkanı Cengiz Uğurkutu, bölgede trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığını söyledi. Uğurkutu, Karayolları tarafından yapılan çalışmanın önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, “Öncelikle Karayolları’na teşekkür ediyorum. Geç de olsa çok güzel bir yol oldu. Mahmutlar, Kargıcak ve Gazipaşa yönleri için ciddi bir avantaj sağladı. Ancak yolun devamı olmadığı için tüm araçlar buraya yığılmak zorunda kalıyor. Bu da Atatürk Caddesi ile belediye çevresinde ciddi bir trafik yoğunluğuna neden oluyor” dedi.



‘SIK SIK KAZALAR MEYDANA GELİYOR’



Yoldaki görüş kısıtlılığına da dikkat çeken Uğurkutu, “Yukarıdan gelen sürücüler bariyerler nedeniyle yolu net göremiyor. Bu durum sık sık tartışmalara ve kazalara yol açıyor. Günlük olarak burada tehlikeli anlara tanık oluyoruz” ifadelerini kullandı.



‘ÇEVREYOLU’NUN KARGICAK-DEMİRTAŞ HATTINA BAĞLANMASI ŞART’



Doğu Çevreyolu’nun Kargıcak-Demirtaş hattına bağlanmasının şart olduğunu belirten Uğurkutu, “Bu trafik yükünün mutlaka buradan alınması gerekiyor. Eğer yol karşıya açılmazsa, bu noktada trafik kazaları kaçınılmaz olacaktır. Yaz aylarında buradaki yoğunluk kesinlikle kaldırılamaz. Şu an bile belediye caddesi ve alt sokaklarda ciddi bir sıkışıklık yaşanıyor” diye konuştu.







Daha önce ağır yaralanmalı kazaların yaşandığını hatırlatan Uğurkutu, “Önlem alınmazsa bu kazalar ölümlü hale gelebilir. Yarın bir gün bu kazalarda herhangi bir vatandaşımız hayatını kaybedebilir. Yetkililerden bu soruna acilen çözüm bulunmasını istiyoruz” diyerek çağrıda bulundu. (Şerife ÇOBAN)