Ocak ayında yüzler güldü… Öğrencilerden dar gelirli ailelere kadar binlerce kişiye milyonluk destek sağlandı.

Alanya Belediyesi, Ocak 2026 döneminde öğrencilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek ödemelerini tamamladı. Yapılan ödemelerle birlikte kent genelinde birçok hanenin bütçesine doğrudan katkı sağlandı.

ÖĞRENCİLERE 1 MİLYON 262 BİN TL DESTEK

Paylaşılan verilere göre, eğitim hayatını sürdüren 525 öğrenciye toplam 1 milyon 262 bin TL ödeme yapıldı. Özellikle artan kira, ulaşım ve beslenme giderleri düşünüldüğünde, bu destek öğrenciler ve aileleri için önemli bir nefes oldu.

Bazı aileler için bu yardım, bir aylık mutfak masrafını karşıladı. Bazıları için ise servis, kitap ya da kira… Her hanede karşılığı farklı oldu.

665 VATANDAŞIN HESABINA NAKDİ YARDIM

Öğrencilerin yanı sıra 665 ihtiyaç sahibi vatandaşın hesabına da 1 milyon 662 bin TL nakdi destek yatırıldı. Yardımlar, temel yaşam giderlerini karşılamakta zorlanan ailelere doğrudan ulaştı.

Faturalar, pazar alışverişi, çocukların okul masrafları… Kış aylarında bu yük biraz daha ağır.

KIŞ ŞARTLARI İÇİN SOBA DAĞITIMI BAŞLADI

Nakdi desteklerin yanı sıra, kış şartları da unutulmadı. Alanya’nın 26 mahallesinde yapılan saha çalışmaları sonucunda ihtiyaç sahibi ailelere soba dağıtımı başlatıldı.

İlk etapta 120 adet soba teslim edildi. Dağıtımların önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

“DAYANIŞMA RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, belediyenin sosyal destek anlayışını şu sözlerle özetledi:

“İyi günde de zor günde de hemşerilerimizin yanında olmaya, dayanışma ruhunu kentimizin her köşesinde yaşatmaya devam edeceğiz.”

Bu destekler, bazı evlerde bir akşam yemeği, bazı evlerde ise biraz olsun rahat bir nefes oldu.