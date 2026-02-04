Alanya’nın Değirmendere ve Obaalacami Mahalleleri arasında bulunan Kadıpınarı Caddesi, son günlerde etkili olan yağışların ardından sıra dışı bir manzaraya sahne oldu. Yaklaşık bir hafta boyunca aralıksız yağan yağmurlar, yol kenarından süzülen suların birleşmesiyle adeta doğal bir şelale oluşturdu. Ortaya çıkan görüntü, bölgeden geçen vatandaşlara görsel şölen sundu.



VATANDAŞLAR O ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ



Yamaçtan caddeye doğru akan ve oradan da Oba Çayı’na karışan yağmur sularının oluşturduğu şelale benzeri görüntü, çevrede büyük ilgi uyandırdı. Birçok sürücü ve vatandaş, alışılmışın dışında oluşan bu doğa manzarasını cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Yeşeren doğa ile birleşen suyun akışı, Kadıpınarı Caddesi’ni kısa süreliğine de olsa kartpostallık bir görünüme kavuşturdu. Yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte doğal şelalenin de zamanla ortadan kalkması bekleniyor.