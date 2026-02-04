ALANYA’NIN Tosmur Mahallesi’nde Ak Mezarlık ile Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji’ne ulaşımı sağlayan yol, adeta köstebek yuvasına döndü. Delik deşik olan yolda sürücüler bir çukurdan kaçarken diğerine giriyor. Onarım bekleyen yol, hem taşıtlar hem de yayalar için ciddi tehlike oluşturuyor. Çamur içinde kalan yolda oluşan su birikintileri, görüşü engellerken çukurların derinliğini de gizliyor. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten veliler, araçlarının sürekli hasar gördüğünü ifade etti. Öğrenci trafiğiyle birlikte yolun daha da çekilmez hale geldiğini vurgulayan vatandaşlar, yetkililerden kalıcı bir çözüm talep ediyor.

CENAZE GÜNLERİNDE TEHLİKE ARTIYOR

Ak Mezarlık’ın önünden geçen yol, cenaze törenlerinde oluşan yoğun araç trafiği nedeniyle ayrı bir risk oluşturuyor. Yolun mevcut hali, olası kazalara adeta davetiye çıkarıyor.

AYDINLATMA YETERSİZ

Yetersiz sokak aydınlatması ise gece saatlerinde tehlikeyi iki katına çıkarıyor. Sürücüler, karanlıkta çukurların fark edilmediğini, bu nedenle araç altlarının vurduğunu ve lastiklerde ciddi hasarlar oluştuğunu dile getiriyor. Bölge sakinleri, uzun süredir devam eden bu çilenin bir an önce sona ermesini ve yolun bakım-onarım çalışmalarının ivedilikle yapılmasını istiyor.

KARAKOCALI YOLUNDA DA AYNI MANZARA

Öte yandan Karakocalı’yı yeni çevre yoluna bağlayan güzergâhta da benzer şekilde oluşan çukurlar, sürücüler için tehlike yaratmaya devam ediyor. Vatandaşlar, her iki yol için de kalıcı ve güvenli bir çözüm bekliyor.