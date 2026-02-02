KAZA, Alanya’nın Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 Karayolunda seyir halinde ilerleyen A.Y. (34) idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil refüje çıkıp, ağaca çarparak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü A.Y., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. A.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin kontrolden çıkarak önce refüje çıktığı, ardından ağaca çarpıp ters döndüğü anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA