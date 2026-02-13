Aniden bastıran yağmur sonrası bir ev sular altında kaldı. Kısa sürede yükselen su seviyesi nedeniyle evin içi tamamen suyla dolarken, bahçede de ciddi hasar oluştu

Edinilen bilgilere göre, yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte su seviyesi hızla yükseldi. Ev sahibi ve mahalle sakinleri, su baskınının ardından kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı. Bahçede bulunan çeşitli malzemelerin sel sularıyla birlikte sürüklendiği, bahçenin adeta kullanılamaz hale geldiği görüldü. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi