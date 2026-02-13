Küçük çaplı su baskınlarının ardından Alanya Kaymakamlığı koordinesinde Kriz Masası oluşturuldu. Sel, su baskını ve taşkın riski bugün de sürüyor

KAYMAKAM KURUMLARI TOPLADI

ALANYA'DA dün etkili olan ve bugün de devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Alanya Kaymakamlığı koordinesinde Kriz Masası oluşturuldu. Kaymakam Öztürk başkanlığında gerçekleşen değerlendirme toplantısında resmi kurum ve kuruluş temsilcileri aldıkları tedbirleri aktardılar. Kaymakam Öztürk, kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyede tutulması, anlık kontrol ve iş makinalarının hazır bekletilmesi talimatlarını verdi.

MUHTARDAN 'GELMEYİN' ÇAĞRISI

ALANYA'DA dünkü şiddetli sağanakta Dim Çayı ve Oba Çayı çevresindeki bazı piknik alanları sular altında kaldı. Dim Alacami'de yollar yağıştan zarar görünce mahalle muhtarı sosyal medyadan "Sel riski var, gelmeyin" uyarısı yaptı. Alanya'da dereler coşup yer yer taşarken, yaylalarda da su baskınları yaşandı. Sel, su baskını, taşkın, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi riskler bugün de devam ederken, vatandaşlar olası bir afete karşı uyarıldı.