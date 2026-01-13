ASAT ekipleri, Alanya’nın en yoğun nüfuslu noktalarından biri olan Mahmutlar Mahallesi’nde altyapı seferberliği başlattı. Bölgedeki yoğun yapılaşma nedeniyle artık ihtiyaca cevap veremeyen ve sık sık yaşanan arızalarla bölge halkını mağdur eden eski hat, modern ve dayanıklı borularla yenileniyor.

​ 4.5 KİLOMETRELİK HAT YENİLENİYOR

​ Kestel ve Kargıcak sınırları arasındaki 4.5 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışmalar kapsamında, eski hattın neden olduğu su kesintileri ve basınç sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. Ekipler, Atatürk Caddesi üzerindeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin sahada bulunuyor.

​ MUHTAR SÖNMEZ’DEN ‘SABIR’ ÇAĞRISI

​ Çalışmaları yakından takip eden Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, mahalle sakinlerine seslenerek anlayış beklediklerini ifade etti. Sönmez, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "ASAT tarafından gerçekleştirilen çalışmalar şu an tüm hızıyla sürüyor. Altyapı yatırımları sırasında doğası gereği zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Halkımızdan bu süreçte sabırlı olmalarını rica ediyorum. Çalışmalar sona erdiğinde, Mahmutlar’ın en büyük sorunlarından biri olan su kesintileri artık yıllarca gündemimize gelmeyecek."

​ KESİNTİSİZ SU İÇİN GERİ SAYIM

​ Bölge halkının yoğun şikayetlerine konu olan arızaların giderilmesiyle birlikte, Mahmutlar’ın önümüzdeki on yıllar boyunca içme suyu sorunu yaşamaması planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları tamamlanmasının ardından bozulan yolların asfalt ve çevre düzenleme işlemlerine başlanacak.