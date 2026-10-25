Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, dördüncü hafta karşılaşmasında Akdeniz Bilgi Spor'u 3-0 mağlup etti. Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine set vermeyen kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ikinci galibiyetini elde ederek puanını 7'ye çıkardı.

ANTALYASPOR ÜÇ SETTE GALİBİYETE ULAŞTI

Antalya'nın iki temsilcisini karşı karşıya getiren mücadelede Antalyaspor, ilk seti 25-12 kazanarak öne geçti. İkinci seti de 25-16 alan kırmızı-beyazlılar, üçüncü sette 25-11'lik sonuçla karşılaşmayı tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun resmi maç kayıtlarında da karşılaşmanın sonucu Akdeniz Bilgi Spor 0-3 Antalyaspor olarak yer aldı. Federasyon verilerine göre set sonuçları sırasıyla 12-25, 16-25 ve 11-25 olarak kaydedildi.

Üç setin toplamında Antalyaspor 75, Akdeniz Bilgi Spor ise 39 sayı üretti. Böylece kırmızı-beyazlı ekip, rakibinden 36 sayı fazla kazanarak karşılaşmayı tamamladı. Antalyaspor'un en farklı kazandığı bölüm, 14 sayılık üstünlük sağladığı üçüncü set oldu.

İKİ MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Antalyaspor, 2026-2027 sezonuna Elit Akdeniz Spor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlamıştı. İkinci haftada 07 Mega Spor'a 3-2 yenilen Antalya temsilcisi, üçüncü haftada Marmaris Belediyesi Spor Kulübü karşısında da 3-1 mağlup olmuştu.

Akdeniz Bilgi Spor karşısındaki sonuçla birlikte Antalyaspor, üst üste iki yenilginin ardından yeniden galibiyetle tanıştı. Dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki mağlubiyete ulaşan kırmızı-beyazlılar, dördüncü hafta sonunda 7 puanla grubunda beşinci sırada yer aldı.

ANTALYASPOR'UN SET PERFORMANSI

İlk dört haftanın sonuçları değerlendirildiğinde Antalyaspor'un iki galibiyetini de set kaybetmeden aldığı görülüyor. Elit Akdeniz Spor ve Akdeniz Bilgi Spor karşısında toplam altı set kazanan Antalya temsilcisi, mağlup olduğu iki karşılaşmada ise üç set elde etti.

Bu sonuçlarla Antalyaspor, dört maç sonunda toplam 9 set kazanırken 6 set kaybetti. Takımın set averajı artı 3 olarak gerçekleşti. Özellikle Akdeniz Bilgi Spor karşısında elde edilen 3-0'lık sonuç, kırmızı-beyazlıların set averajına olumlu katkı sağladı.

GELECEK HAFTA DENİZLİ DEPLASMANINA ÇIKACAK

Antalyaspor, Kadınlar 2. Ligi 8. Grup'un beşinci haftasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak. Mücadelenin 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da Denizli Sarayköy Spor Salonu'nda oynanması planlanıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Denizli deplasmanında kazanması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet elde etmiş olacak. Karşılaşmanın güncel programı ve resmi sonuçları Türkiye Voleybol Federasyonunun fikstür sistemi üzerinden takip edilebiliyor.

KADINLAR 2. LİGİ'NDE MAÇ SONUÇLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kadınlar 2. Ligi karşılaşmalarının fikstürünü, set sonuçlarını ve puan durumunu resmi internet sitesinde yayımlıyor. Voleybolseverler, tvf.org.tr adresindeki Kadınlar 2. Ligi bölümünden gruplara göre maç programlarına ve karşılaşma sonuçlarına ulaşabiliyor.

Federasyonun 21 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre 2026-2027 sezonu Kadınlar 2. Ligi müsabakaları 26 Eylül'de başladı. Antalyaspor'un mücadele ettiği 8. Grup'taki karşılaşmalar da federasyonun resmi takvimi kapsamında oynanıyor.