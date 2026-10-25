Trendyol 1. Lig'de Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında oynanan karşılaşmada verdiği tartışmalı penaltı kararıyla gündeme gelen FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, bu hafta sonu profesyonel ligler yerine amatör ligde görevlendirildi. Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Ankara Süper Amatör Ligi'nde yaptığı görevlendirme, geçen haftaki hakem tartışmalarının ardından öne çıktı.

VAR İNCELEMESİNE RAĞMEN PENALTI KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

18 Ekim 2026 Pazar günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşması 2-2 sona ermişti. Mücadelenin 65. dakikasında Kayserisporlu Florent Hasani'nin ceza sahasında yerde kalması üzerine hakem Asen Albayrak penaltı noktasını göstermişti.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen inceleme tavsiyesi üzerine saha kenarındaki monitöre giden Albayrak, yaklaşık 5 dakika süren değerlendirmenin ardından kararını değiştirmemişti. Kayserispor, Florent Hasani'nin 70. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirmesiyle skoru 1-1'e getirmişti. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Onur Özütoprak, yardımcı VAR hakemi olarak ise Sinan Dereci görev yapmıştı.

ASEN ALBAYRAK AMATÖR LİGDE GÖREVLENDİRİLDİ

Tartışmalı karşılaşmanın ardından MHK'nin Asen Albayrak'a vereceği yeni görev merak konusu olmuştu. FIFA kokartlı hakem, 24-25 Ekim hafta sonunda profesyonel liglerde görev almazken Ankara Süper Amatör Ligi'nde Mamak Belediyespor ile Anadolubeyispor arasında oynanan müsabakaya atandı.

Albayrak'ın bir hafta önce Trendyol 1. Lig'de görev yapmasının ardından amatör ligde görevlendirilmesi, tartışmalı penaltı kararıyla ilişkilendirildi. Ancak söz konusu atamanın disiplin cezası niteliği taşıdığına ilişkin MHK tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

BATMAN PETROLSPOR TFF'YE BAŞVURDU

Kayserispor karşılaşmasının ardından Batman Petrolspor yönetimi de hakem kararlarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) resmî başvuruda bulundu. Kulüp, karşılaşmada yaşandığını savunduğu hakem hatalarının incelenmesi amacıyla gerekli girişimlerin yapıldığını duyurdu.

Tartışmalı pozisyon eski hakemler arasında da farklı değerlendirmelere neden oldu. Eski hakemler Ahmet Çakar ve Deniz Ateş Bitnel penaltı kararını eleştirirken Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, pozisyonun penaltı olduğunu düşündüğünü belirterek Albayrak'ın kararını destekledi.

TFF KAYITLARINDA ALANYASPOR DETAYI

Türkiye Futbol Federasyonunun resmî hakem kayıtlarına göre Ankara bölgesi hakemlerinden Asen Albayrak, 2026 yılında Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarında görev aldı. Albayrak, 14 Mart 2026 tarihinde oynanan ve 2-2 sona eren Göztepe-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da yönetmişti.

Albayrak'ın görev geçmişinde 15 Mayıs 2026 tarihindeki Çaykur Rizespor-Beşiktaş Süper Lig karşılaşması da bulunuyor. Hakem, 2026-2027 sezonunda ise Kayserispor-Batman Petrolspor maçından önce Manisa FK-Bodrum FK ve Sarıyer-Boluspor müsabakalarında orta hakem olarak görev yaptı.

Kayserispor-Batman Petrolspor karşılaşmasının ardından yapılan amatör lig görevlendirmesinin geçici bir tercih mi yoksa hakemin profesyonel liglerdeki görevlerini etkileyecek bir sürecin parçası mı olduğu konusunda resmî bir açıklama yapılmadı. Albayrak'ın gelecek haftalardaki görevlendirmeleri MHK'nin açıklayacağı hakem atamalarıyla netleşecek.