Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü sahasında ağırladığı lider Metro Holding Kayserispor'a 4-0 yenildi. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini Daniel Moreno, Taulant Seferi (2) ve Mamadi Camara kaydetti. Bu sonuçla Antalyaspor'un üç maçlık galibiyet serisi sona ererken Kayserispor liderliğini sürdürdü.

ANTALYASPOR İLK YARIDA ÜÇ GOL YEDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kayserispor, henüz 2. dakikada öne geçti. Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fotis Pseftis'ten dönen topu Daniel Moreno ağlara gönderdi. Konuk ekip bu golle 1-0 üstünlük sağladı.

Kayserispor, 24. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Uçar'ın ortasının ardından Moreno'nun kafa vuruşu savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Taulant Seferi, topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

37. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahasında oluşan karambolde Mamadi Camara topu ağlarla buluşturdu. Kayserispor'un üçüncü golüyle birlikte ilk yarının skoru 3-0 olarak belirlendi.

KALECİ PSEFTIS SAKATLIK NEDENİYLE ÇIKTI

Antalyaspor'da karşılaşmanın ilk yarısında zorunlu kaleci değişikliği yaşandı. Sakatlık geçiren Fotis Pseftis, 42. dakikada yerini Abdullah Yiğiter'e bıraktı. Kırmızı-beyazlı ekipte Güray Vural da 29. dakikada oyundan alınırken yerine Mevlüt Şimşek dahil oldu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ikinci yarının başlangıcında Soner Dikmen'in yerine Jesper Ceesay'i sahaya sürdü. Ancak yapılan değişiklikler karşılaşmanın skorunu ev sahibi takım lehine çevirmeye yetmedi.

SEFERİ İKİNCİ GOLÜYLE FARKI DÖRDE ÇIKARDI

İkinci yarının 53. dakikasında Antalyaspor savunmasındaki bir hata dördüncü golü getirdi. Erdoğan Yeşilyurt'un geri pasında topu kazanan Taulant Seferi, kaleci Abdullah Yiğiter'i geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Kayserispor karşılaşmada 4-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamadı. Birkan Altındaş'ın yönettiği mücadele Kayserispor'un dört farklı galibiyetiyle tamamlandı. Altındaş'ın yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Sabri Öğe yaptı.

ANTALYASPOR'UN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Kayserispor karşılaşması öncesinde Ümraniyespor, Vanspor ve Boluspor'u mağlup eden Antalyaspor, üst üste üç galibiyet elde etmişti. Lider karşısında alınan yenilgiyle kırmızı-beyazlıların çıkışı durdu.

Antalyaspor, 10. hafta sonunda 15 puanda kaldı. Kayserispor ise üst üste beşinci galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti ve liderliğini korudu. İki takım arasındaki puan farkı 10'a çıktı.

Bu karşılaşma, Antalyaspor'un 2026-2027 sezonunda ilk 10 haftada aldığı en farklı mağlubiyet olarak kayıtlara geçti. Kırmızı-beyazlı ekip, lider karşısında gol atamazken kendi sahasında dört gol yedi.

KAYSERİSPOR'UN GOLLERİNDE ÜÇ FUTBOLCUNUN İMZASI VAR

Karşılaşmanın gol dağılımına bakıldığında Kayserispor'un hücumdaki en etkili ismi Taulant Seferi oldu. Seferi, 24 ve 53. dakikalarda attığı gollerle takımının dört golünün ikisini kaydetti. Daniel Moreno 2. dakikada, Mamadi Camara ise 37. dakikada skor katkısı sağladı.

Maçın önemli ayrıntılarından biri de Kayserispor'un ilk yarıda bulduğu üç gol oldu. Konuk ekip, ilk 37 dakikada yakaladığı üç farklı üstünlüğü ikinci yarıda daha da artırdı. Antalyaspor ise ilk yarıda oluşan skor dezavantajını kapatamadı.

ANTALYASPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ İSTANBULSPOR

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak.

Antalyaspor, İstanbulspor deplasmanında yeniden galibiyet alarak Kayserispor karşısındaki yenilginin ardından toparlanmayı hedefleyecek. Kırmızı-beyazlıların ligdeki puan mücadelesi açısından bir sonraki karşılaşma önem taşıyor.

ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇININ KÜNYESİ

Karşılaşma: Antalyaspor 0-4 Metro Holding Kayserispor. Organizasyon: Trendyol 1. Lig, 10. hafta. Tarih: 14 Ekim 2026. Stat: Antalya Stadyumu. Hakem: Birkan Altındaş.

Goller: Daniel Moreno (2), Taulant Seferi (24, 53), Mamadi Camara (37).

Antalyaspor ilk 11'i: Fotis Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural, Soner Dikmen, Pedrinho, Sander van de Streek, Erdoğan Yeşilyurt, Doğukan Sinik, Da Costa.

Kayserispor ilk 11'i: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Jemal Tabidze, Kayra Cihan, Mert Göçkan, Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Mamadi Camara, Taulant Seferi, Benhur Keser, Daniel Moreno.

Teknik direktörler: Antalyaspor'da Osman Özköylü, Kayserispor'da Atila Gerin.

Maç sonucu ve gol bilgileri, 14 Ekim 2026 tarihli karşılaşmanın yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayımlanan maç raporu ve müsabaka sonrasında paylaşılan karşılaşma kayıtlarıyla örtüşüyor.