Şiddetli sağanak sonrası Dim Çayı’nın debisi yükseldi, çay kenarındaki piknik ve mesire alanlarında ciddi hasar oluştu. Masa ve sandalyeler akıntıya kapıldı, ekipler gece boyunca bölgede çalışma yaptı.

Alanya’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Dim Çayı çevresinde taşkın riskini büyüttü. Yağışın kısa sürede etkisini artırmasıyla birlikte çayın su seviyesi hızla yükseldi. Çay hattı boyunca kurulu piknik alanları ve bazı işletmeler su altında kaldı.

DİM ÇAYI’NDA SU SEVİYESİ BİR ANDA YÜKSELDİ

Bölgedeki yağışla birlikte Dim Çayı debisi gözle görülür şekilde arttı. Çay kenarında kurulu oturma alanları, ahşap platformlar ve mesire bölümleri zarar gördü. Su, bazı noktalarda işletme sınırlarına kadar ulaştı.

Gece saatlerine doğru suyun rengi değişti, akış hızı iyice arttı. Kıyıya yakın kurulan bölümler dayanamıyor zaten çoğu zaman. Bu kez daha sert geldi.

MASA VE SANDALYELER AKINTIYA KAPILDI

Taşkın sırasında bazı işletmelere ait masa ve sandalyeler akıntıyla sürüklendi. Yerinden kopan küçük yapılar ve dekoratif unsurlar çay yatağı boyunca dağıldı. Maddi hasarın boyutunun gün ağarınca netleşmesi bekleniyor.

Bölgede bulunan bazı vatandaşlar araçlarını ve kişisel eşyalarını son anda yukarı bölgelere çekti. Piknik için gelenlerin ise alanı aceleyle terk ettiği öğrenildi.

EKİPLER GECE BOYUNCA SAHADAYDI

İhbarlar sonrası ilgili ekipler çay çevresinde güvenlik ve kontrol çalışması yaptı. Riskli bölgelere geçici uyarı şeritleri çekildi, bazı alanlara giriş sınırlandırıldı. Yeni yağış ihtimaline karşı çevrede tedbirlerin sürdüğü bildirildi.

Dim Çayı hattı özellikle hafta sonları yoğun oluyor. Esnaf da şimdi zararın hesabını yapıyor, kimisi zemini temizlemeye sabah başlayacağını söylüyor. Net tablo birazdan ortaya çıkar.