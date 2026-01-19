Meteoroloji’nin aralık ayı yağış raporu Antalya için kritik tabloyu ortaya koydu. Kentte yağışlı gün sayısı 5’in altına düştü, baraj ve yer altı suyu endişesi büyüyor.

ARALIK AYI YAĞIŞLARI NORMALLERİN ALTINDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı aralık ayı yağış raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlar hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın altında kaldı. Ülke genelinde aralık ayında ortalama 60,1 milimetre yağış ölçüldü. Bu rakam, 1991-2020 dönemi aralık normali olan 75,7 milimetrenin yüzde 21 altında kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise düşüş oranı yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.

ANTALYA’DA YAĞIŞLI GÜN SAYISI 5’İN ALTINA DÜŞTÜ

Raporda Antalya için dikkat çeken en önemli başlık, yağışlı gün sayısındaki sert düşüş oldu. Türkiye genelinde aralık ayında ortalama 12,4 gün yağış görülürken, Antalya’da bu sayı yer yer 5 günün altına indi. Bu tablo, özellikle yaz aylarında artan nüfus ve su tüketimiyle bilinen Antalya’da kuraklık riskini yeniden gündeme taşıdı. Evde musluk açıldığında akan suyun kesileceği düşüncesi, şu an için uzak gibi… ama rakamlar pek rahatlatmıyor.

AKDENİZ BÖLGESİ GENELİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ

Akdeniz Bölgesi’nde aralık ayı yağış miktarı 80,4 milimetre olarak ölçüldü. Bölgenin uzun yıllar aralık normali 124,1 milimetre, 2024 yılı aralık yağışı ise 149,7 milimetre seviyesindeydi. Buna göre;

Normaline göre yağışlar yüzde 35 azaldı

azaldı Geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yüzde 46 oldu

Bu veriler, Antalya ve çevresinde baraj doluluk oranları ve yer altı su kaynakları açısından yaz ayları öncesi ciddi bir risk oluştuğuna işaret ediyor.

BAZI İLLERDE YAĞIŞ ARTTI, ANTALYA O LİSTEDE YOK

Rapora göre Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışlar yüzde 60’ın üzerinde artış gösterdi. Buna karşılık Antalya’nın da içinde yer aldığı birçok ilde yağışlar ciddi oranda azaldı. Türkiye genelinde aralık ayında en fazla yağış 177,2 milimetre ile Zonguldak’ta ölçüldü.

YAZ AYLARI İÇİN KURAKLIK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Antalya’da kış aylarında beklenen yağışın gerçekleşmemesi, yaz aylarında artan turizm hareketliliği ve tarımsal sulama ihtiyacıyla birleştiğinde su sıkıntısı ihtimalini güçlendiriyor. Şu an baraj kapakları kapalı, musluklar akıyor. Ama yaz gelmeden bu tablo değişir mi… sorusu masada duruyor.