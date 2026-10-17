METEOROLOJİ tarafından yapılan uyarıya göre, Alanya’da bugün kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT

Saat 12.00 ile 22.00 arasında etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi. Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgârın ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

RÜZGÂRIN HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Alanya’da güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına da bekleniyor. Cumartesi günü saat 09.00’dan 23.59’a kadar etkili olması öngörülen rüzgârın hızının yer yer saatte 50 ila 70 kilometreye, bazı bölgelerde ise 80 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ile doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. Meteoroloji, vatandaşların gün boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları konusunda uyarıda bulundu. (Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi