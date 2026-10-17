ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) seçim sürecinde gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. Saat 10.00’da ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıda, yeni dönemin başkan ve yönetim kurulu ile meclis başkanı, meclis başkanlık divanı ve disiplin kurulu üyeleri seçilecek.

BAŞKAN YARDIMCILARI DA BELİRLENECEK

Meclis toplantısında gerçekleştirilecek seçimlerin ardından ALTSO başkanı ve yönetim kurulu, kendi arasında yapacağı seçimle iki başkan yardımcısı ve bir muhasip üyeyi belirleyecek. Böylece odanın yeni dönem yönetim kadrosu şekillenmiş olacak.

MAZBATALAR İÇİN 22 EKİM BEKLENİYOR

Seçimlerin tamamlanmasının ardından üç iş günlük itiraz süreci beklenecek. Sürecin sorunsuz tamamlanması halinde yeni yönetimin 22 Ekim Perşembe günü mazbatalarını alarak görevine başlaması bekleniyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN 'HASAN KARGI'

Mecliste oy çoğunluğunu elinde bulunduran Mustafa Tuna’nın, Kargı Cam’ın sahibi Hasan Kargı’yı meclis başkanlığı için aday göstermesi bekleniyor. Bugün yapılacak seçimlerle birlikte ALTSO’da yeni dönemin yönetim yapılanması da netlik kazanacak.

Muhabir: Gülser Yiğit