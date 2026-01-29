Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, 30 Ocak Cuma günü Antalya ve ilçelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Kent merkezi başta olmak üzere sahil hattında yağışın zaman zaman şiddetini artırması bekleniyor. Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

ANTALYA MERKEZDE KUVVETLİ SAĞANAK

Antalya şehir merkezinde, Muratpaşa ve Konyaaltı çevrelerinde gün boyunca gökyüzü kapalı olacak. Kuvvetli sağanak yağış beklenen bölgelerde su birikintileri ve trafikte aksamalar yaşanabilir. - En düşük sıcaklık: 12°C - En yüksek sıcaklık: 18°C Sabah işe gidiş ve akşam dönüş saatlerinde yağışın etkisini artırması öngörülüyor. Özellikle alt geçitler ve yoğun trafik noktalarında dikkatli olunması isteniyor. Bir de şu var… Antalya’da yağmur artık sadece ıslatmıyor, günlük hayatı doğrudan etkiliyor.

ALANYA VE SAHİL İLÇELERİNDE SEL RİSKİ

MGM verilerine göre Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik başta olmak üzere sahil hattında yağışın kuvvetli olması bekleniyor. Kısa sürede düşecek yoğun yağmurun, dere yatakları ve eğimli bölgelerde risk oluşturabileceği belirtiliyor. Kuvvetli sağanak beklenen ilçeler: Aksu, Alanya, Belek, Döşemealtı, Gazipaşa, İbradı, Kemer, Kepez, Manavgat ve Serik.

İÇ KESİMLERDE YAĞIŞ SÜRÜYOR

Antalya’nın iç ve batı ilçelerinde ise yağışlar sağanak şeklinde devam edecek. Bu bölgelerde sıcaklıklar nispeten daha düşük seyredecek. Sağanak yağış beklenen ilçeler: Demre, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Kaş, Korkuteli ve Kumluca.

SAKLIKENT’TE KIŞ ŞARTLARI

Saklıkent Kayak Merkezi’nde hava karla karışık yağmurlu olacak. Sıcaklığın gün içinde 1°C ile 6°C arasında değişmesi bekleniyor. Yüksek kesimlere çıkacak sürücüler için buzlanma uyarısı yapılıyor.

GÜNLÜK HAYATI ETKİLEYEBİLİR

Cuma günü beklenen yağışın, özellikle esnaf, sürücüler ve dışarıda çalışanlar açısından zorlayıcı olabileceği ifade ediliyor. Alanya ve çevresinde yaşayan vatandaşların ani su baskınlarına karşı tedbirli olması isteniyor. Yani klasik bir yağmur günü değil. Şemsiye yetmeyebilir.



Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)