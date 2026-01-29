Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya üzerinden yurda giriş yapacak yeni soğuk hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde önemli bir hava değişimine gidileceğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya ve Alanya başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta başından itibaren hızla düşecek. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 10 ila 13 derece birden gerilemesi bekleniyor.

FIRTINA VE SEL RİSKİ ÖNE ÇIKIYOR

Meteoroloji’nin uyarı haritasına göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz hattında fırtına ile birlikte yer yer çok kuvvetli sağanak yağış görülecek. Bu durum özellikle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskini beraberinde getiriyor. Yetkililer, yağışın kısa sürede etkili olabileceğine dikkat çekerken, dere yatakları ve düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Bir anda bastıran yağmur, sonra sert bir rüzgâr… Alanya’da yaşayanlar bu tabloya yabancı değil.

RÜZGÂR SAATTE 80 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

MGM’nin uyarı listesinde Antalya, Alanya, Muğla, İzmir, Aydın, Burdur, Isparta, Manisa, Denizli ve çevre iller yer alıyor. Bu bölgelerde rüzgârın saatte 70–80 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi. Fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

TERMOMETRELER HIZLA DÜŞECEK

Yeni sistemle birlikte hava sıcaklıklarında sert bir düşüş bekleniyor. Trakya’da bugün 12 derece civarında olan sıcaklıkların pazartesi günü sıfırın altına ineceği tahmin ediliyor. İstanbul’da ise hafta başında soğuk rüzgârların etkisini artırması bekleniyor. Akdeniz kıyılarında kar beklenmiyor ancak yüksek kesimlerde soğuk hava ve sert rüzgâr etkisini gösterecek.

ALANYA İÇİN ÖZEL UYARI

Antalya genelinde ve özellikle Alanya’da pazartesi gününden itibaren kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Sahil kesimlerinde ani yağışlar su baskınlarına neden olabilirken, denize açılacak balıkçılar ve tekne sahiplerinin dikkatli olması istendi. Yetkililer, fırtınanın etkili olduğu saatlerde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması çağrısında bulundu. Pazartesi sabahı evden çıkarken mont mu, şemsiye mi derdi… Alanya’da hava bir anda başka bir şeye dönebilir.

YETKİLİLERDEN KRİTİK UYARILAR

Meteoroloji yetkilileri; çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında iptaller ve buzlanma risklerine karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışı beklenen bölgelerde ise kar lastiği olmadan trafiğe çıkılmaması gerektiği vurgulandı.

