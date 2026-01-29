Antalya’da faaliyet gösteren bir otel, konaklamak isteyen 3 erkek müşteriyi yalnızca cinsiyetleri nedeniyle kabul etmeyince dosya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) önüne taşındı. Yapılan inceleme sonunda, uygulamanın açık şekilde ayrımcılık içerdiği tespit edildi.

Kararla birlikte işletmeye 150 bin TL idari para cezası kesildi.

OTELİN SAVUNMASI İKNA EDİCİ BULUNMADI

Otel yönetimi, iddiaları reddederek farklı dönemlerde erkek müşterilerin tesiste konakladığını savundu. Ayrıca başvuruyu reddeden personelin artık çalışan olmadığı, bu kişinin işletmeye zarar vermek amacıyla hareket etmiş olabileceği öne sürüldü.

Ancak TİHEK, dosyadaki yazışmalar ve kayıtlar üzerinden yaptığı değerlendirmede, başvuran erkek müşterilerin taleplerinin açık ve net biçimde geri çevrildiğini tespit etti. Kurul, bu reddin objektif, makul ve ölçülü bir gerekçeye dayanmadığını vurguladı.

Bir tatil planı yapıyorsun, rezervasyon için arıyorsun. Oda var. Tarih uygun. Fiyat tamam. Ama… “Erkek müşteri almıyoruz.” İşte tam da burası.

6701 SAYILI KANUNA AÇIK AYKIRILIK

Kararda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında yer alan eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına dikkat çekildi. Başvurucuların, yalnızca cinsiyetleri nedeniyle konaklama hizmetinden yararlanamadığı belirtildi.

Bu durumun, hukuka aykırı bir şekilde farklı muamele anlamına geldiği ifade edilerek, ayrımcılık yasağının cinsiyet temelli ihlal edildiği sonucuna varıldı.

CEZA: 150 BİN TL

TİHEK, değerlendirme sonunda söz konusu otele 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Karar, benzer uygulamalarla gündeme gelen oteller açısından da emsal niteliği taşıyor.

Kaynak: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)