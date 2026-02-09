AEDAŞ’ın planlı bakım-yatırım çalışmaları kapsamında Antalya’da 9, 10 ve 11 Şubat 2026’da farklı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler çoğu noktada sabah başlayıp öğleden sonra/akşama sarkabiliyor.

Antalya’da planlı elektrik kesintisi programı 9-11 Şubat 2026 tarihlerini kapsıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), şebekede bakım, yatırım ve deplase çalışmaları nedeniyle il genelinde farklı saat aralıklarında enerji verilemeyeceğini duyurdu.

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜREBİLİR?

Programda yer alan kesintilerin önemli bölümü 09.00 civarında başlayıp 16.00-17.00 bandına kadar uzuyor. Bazı bölgelerde daha kısa süreli (1-3 saat) planlı bakım pencereleri de bulunuyor.

ALANYA’DA 9 ŞUBAT PAZARTESİ ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

Alanya’da 9 Şubat’ta (Pazartesi) farklı mahallelerde kesinti görünüyor. Programda örnek olarak; Çamlıca, Uğrak/Yeniköy-İmamlı hattı, Fakırcalı, Karamanlar, Saburlar, Konaklı, Sugözü, Dere/Deretürbelinas gibi başlıklar yer alıyor. Saatler bölgeye göre değişiyor (09.00-16.00; bazı yerlerde 09.30-16.30 ya da 09.00-14.00 gibi).

ANTALYA MERKEZDE HANGİ İLÇELER DİKKAT ÇEKİYOR?

Listede Muratpaşa ve Kepez için de geniş mahalle/sokak listeleri bulunuyor. Özellikle Muratpaşa’da Çağlayan, Şirinyalı, Güzeloba, Zerdalilik gibi farklı mahalle başlıkları; Kepez’de Fevzi Çakmak, Kuzeyyaka, Çankaya, Kütükçü gibi bölgeler programda geçiyor.

GAZİPAŞA, MANAVGAT, AKSU, KAŞ, ELMALI, FİNİKE…

9-11 Şubat aralığında Gazipaşa, Manavgat, Aksu, Kaş, Elmalı, Finike, Korkuteli gibi ilçelerde de planlı kesinti kalemleri bulunuyor. Her ilçede saat ve etkilenecek sokak listesi ayrı ayrı yayınlandı.

Günlük hayatın tarafı şu: Evde modem gidince iş de duruyor; kasada POS bekliyor, asansörle inip çıkma işi de ayrı dert. Bir de…

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Telefon/powerbank’i erkenden şarj edin; modem kullananlar için mobil internet yedeği hazırlayın.

Buzdolabı ve derin dondurucuyu gereksiz aç-kapa yapmayın; kısa kesintilerde sıcaklık daha iyi korunuyor.

İş yerlerinde POS, yazar kasa ve güvenlik kamera sistemleri için UPS varsa kontrol edin.

Elektrikle çalışan tıbbi cihazı olanlar, kesinti saatlerinde alternatif planı önceden kurun.

KESİNTİ DETAYLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Mahalle/sokak bazlı en güncel saat aralıkları için AEDAŞ’ın planlı kesinti duyuru ve sorgulama ekranları takip ediliyor; program gün içinde güncellenebildiği için listedeki saatlerin yeniden kontrol edilmesi öneriliyor.