Bolu’da ortaokuldan çıkan kız öğrenciler, yaşça büyük bir grup tarafından parkta sıkıştırıldı. Dakikalar süren şiddet cep telefonu kamerasına yansıdı.

OKUL ÇIKIŞINDA ÖNLERİ KESİLDİ

Olay, 8 Ocak’ta Bolu Sağlık Mahallesi’nde, Canip Baysal Ortaokulu çevresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, okuldan çıkıp evlerine gitmek isteyen ortaokul öğrencisi kız çocuklarının önü, okulla bağlantısı olmadığı belirtilen 15–16 yaşlarındaki bir kız grubu tarafından kesildi.

ZORLA PARA İSTEDİLER

İddiaya göre grup, küçük yaştaki öğrencilerden zorla para istedi. Olumsuz yanıt alınca çocuklar, okulun yakınındaki bir parka götürüldü. O noktadan sonra işler kontrolden çıktı.

DAKİKALARCA DARP EDİLDİLER

Parkta sıkıştırılan kız öğrenciler, saçlarından sürüklenerek dakikalarca darp edildi. Şiddet anları ise saldırgan grup tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocukların yardım istemesine rağmen darp edildiği anlar net şekilde görülüyor. Bir yerde bağırış, bir yerde sessizlik. Sonrası karakol.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından büyük korku yaşayan öğrenciler durumu ailelerine anlattı. Aileler hastaneye ve emniyete giderek şikayetçi oldu. Yapılan kontrollerde 1 öğrencinin vücudunda darp izleri tespit edildi ve darp raporu alındı.

ÇOCUK ŞUBE DEVREDE

Mağdur öğrenciler ifadelerinde, söz konusu grubun kendilerini bir süredir takip ettiğini ve okul çıkışlarında yollarını kestiğini söyledi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan ve birbirlerinden şikayetçi olan 4 çocuk hakkında işlem başlattı.