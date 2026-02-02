​Alanya Belediye Meclisi’nin etkili isimlerinden Av. Haydar Uyar, ekranlardaki içeriklerin toplumsal değerler üzerindeki tahribatına parmak bastı. "İstemiyoruz!" başlığıyla bir açıklama yapan Uyar, özellikle genç kuşakları etkisi altına alan "çete, aşiret ve mafya" temalı yapımların birer kurgu hatası değil, bilinçli bir strateji olduğu uyarısında bulundu.

​"ŞİDDETİ MEŞRU GÖSTEREN YAPIMLARI REDDEDİYORUZ"

​Uyar, toplumsal yozlaşmaya dikkat çektiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Türk toplumunu bozan; kültür, sanat, eğlence ve magazin programlarının ve özellikle de dizilerin ardında masum ve tesadüf olmayan iş birlikleri var! Şiddeti, nefreti, cinayeti özendiren; suçu, silahı, ahlaksızlığı ve kabadayılığı meşru gösteren çete, aşiret, mafya dizilerini istemiyoruz."

​Av. Haydar Uyar’ın bu çıkışı, son yıllarda artan şiddet olayları ve suç oranlarının televizyon içerikleriyle olan bağını bir kez daha tartışmaya açtı. Alanya kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu açıklama, toplumun ahlaki yapısını koruma adına önemli bir çağrı olarak nitelendirildi.