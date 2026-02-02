​BİLİM SINIR TANIMIYOR

Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan konferans; Baygenç Yayıncılık adına Arslan Bayır, Özbekistan’dan “The Most Reliable Publication” Bilimsel Araştırma Merkezi adına Zubayda Sherzodovna ve “Global Ta’lim” Eğitim Destek Merkezi adına Shodiev Javohir’in ortak organizasyonuyla hayata geçirildi.

​Konferansın açılış konuşmasını yapan Arslan Bayır, temel hedeflerinin bilim insanlarını ortak bir platformda buluşturarak bilimsel makale paylaşımını artırmak ve yenilikçi araştırmaları desteklemek olduğunu vurguladı. Bayır, İstanbul’da böylesine önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmanın hem kurumu hem de ülkesi adına büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

​ÖZBEK AKADEMİSYENLERDEN YOĞUN KATILIM

Organizasyon ortaklarından Shodiev Javohir, konferansa Özbekistan’dan 24 profesör ve alanında uzman akademisyenin katıldığını belirterek, bu durumun Özbekistan’ın uluslararası bilim dünyasındaki artan gücünü temsil ettiğini dile getirdi.

​Etkinlik kapsamında ayrıca güncel akademik ihtiyaçlara yönelik pratik çözümler de sunuldu. Zubayda Sherzodovna tarafından gerçekleştirilen bir saatlik "Scopus Masterclass" eğitiminde, Scopus indeksli dergilerde makale yayımlama süreçleri, akademik makale yazımı ve doğru dergi seçimi konuları uygulamalı olarak ele alındı.

​GELECEK DURAK: ALANYA

Bilimsel sunumların büyük bir ilgiyle takip edildiği konferansın sonunda, katılımcı akademisyenlere Baygenç Yayıncılık tarafından başarı sertifikaları takdim edildi. Programın kapanışında üç kurum temsilcisi ortak bir bildiri yayımlayarak, bu tür etkinliklerin sürdürülebilir hale getirileceğini ve bir sonraki uluslararası konferansın Alanya’da düzenlenmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

​ İ stanbul’da gerçekleştirilen bu zirve, iki dost ülke arasındaki akademik diyalog ve uluslararası iş birliklerinin gelişmesi yolunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.