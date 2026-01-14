Kış aylarıyla birlikte Alanya’da çocuk acil servislerine solunum şikâyetiyle başvurular arttı. Uzmanlar, özellikle 2 yaş altı bebekler için Bocavirüs uyarısı yapıyor.

KIŞ GELDİ, VİRÜSLER YAYILDI

Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonları Alanya’da yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Grip ve RSV’nin yanı sıra son dönemde adı daha sık duyulan Bocavirüs, özellikle küçük çocukları etkiliyor.

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve hızlı nefes alıp verme gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs, zamanında fark edilmediğinde alt solunum yollarına inerek ağır zatürreye yol açabiliyor.

BELİRTİLER KARIŞIYOR, RİSK GÖZDEN KAÇIYOR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Metin Akcan, Bocavirüsün yeni bir virüs olmadığını ancak bazı çocuklarda çok ağır seyredebileceğini söyledi.

Akcan, özellikle 2 yaş altındaki bebeklerde belirtilerin hızla ilerleyebileceğine dikkat çekerek şu uyarıyı yapıyor:

“Bocavirüs; ateş, burun akıntısı ve öksürükle başlayabiliyor. Ancak bebeklerde kısa sürede alt solunum yollarına inerek ağır zatürreye dönüşebiliyor. Hızlı nefes alma, göğüs çekilmesi ya da belirgin solunum sıkıntısı varsa mutlaka doktora başvurulmalı.”

KESİN TANI İÇİN PCR ŞART

Uzmanlara göre Bocavirüs, diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla kolayca karışabiliyor. Rutin muayene veya klasik testlerle ayırt edilmesi mümkün değil.

Kesin tanı ancak PCR (moleküler) testlerle konulabiliyor.

Virüse özel bir ilaç tedavisi bulunmadığını belirten uzmanlar, tedavinin destekleyici şekilde yürütüldüğünü ifade ediyor:

Çocuğun sıvı ve beslenmesinin desteklenmesi

Gerekli durumlarda oksijen tedavisi

Ağır vakalarda hastane yatışı

Geç kalınan vakalarda ise hastalığın hayati risk oluşturabileceği belirtiliyor.

ALANYA’DA BULAŞ RİSKİ DAHA YÜKSEK

Bocavirüs; öksürük, hapşırık yoluyla yayılan damlacıklar ve virüs bulaşmış yüzeylerle temas sonucu kolayca bulaşabiliyor.

Alanya’da kış aylarında da devam eden turizm hareketliliği, kalabalık yaşam alanları ve kreş–okul ortamları bulaş riskini artırıyor. Bu nedenle özellikle okul çağındaki çocuklarda vakaların daha sık görüldüğü ifade ediliyor.

AİLELERE NET UYARI: BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN

Uzmanlar, Alanya’daki ailelerin özellikle 2 yaş altı bebeklerde görülen solunum sıkıntısı belirtilerini hafife almaması gerektiğini vurguluyor.

Çocuk acil servislerine yapılan başvurularda solunum yolu enfeksiyonlarının belirgin şekilde arttığına dikkat çekilirken, erken tanı ve hızlı müdahalenin hayat kurtardığı bir kez daha hatırlatılıyor.