Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde yarın sabah başlayacak planlı çalışma nedeniyle bazı sokaklarda akşam saatlerine kadar elektrik olmayacak. Vatandaşlara “önleminizi alın” uyarısı yapıldı.

KESİNTİ SABAH 09.30’DA BAŞLAYACAK

Alanya’da özellikle kış günlerinde ev hayatını doğrudan etkileyen elektrik kesintilerine bir yenisi daha eklendi. AEDAŞ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 14 Ocak 2026 Salı günü Mahmutlar Mahallesi’nde planlı yatırım ve bakım çalışması yapılacak. Bu çalışma kapsamında elektrikler sabah 09.30’da kesilecek ve 16.30’a kadar verilemeyecek. Toplam kesinti süresi yaklaşık 7 saat olarak açıklandı.

BU SOKAKLAR KARANLIKTA KALACAK

Elektrik kesintisinden etkilenecek adresler netleşti. Açıklamaya göre yarın şu sokaklarda enerji olmayacak:

Mahmutlar Mahallesi 111 Nolu Sokak

Mahmutlar Mahallesi 109 Nolu Sokak

Mehmet Gürkan Sokak

SOĞUK HAVADA EKSTRA DİKKAT ÇAĞRISI

Yetkililer, kesintinin kış şartlarında gerçekleşecek olması nedeniyle vatandaşların özellikle dikkatli olmasını istedi. Asansörlerin kullanılmaması, elektronik cihazların fişten çekilmesi ve evde alternatif aydınlatma ile ısınma önlemlerinin önceden hazırlanması tavsiye edildi. Mahalle sakinlerinden biri durumu şöyle özetledi: “Gündüz idare ederiz ama hava erken kararıyor. Akşam saatlerine kalmaması en büyük temennimiz.”

ELEKTRİK DAHA ERKEN GELEBİLİR

Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde elektriğin belirtilen saatten daha erken verilebileceği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

