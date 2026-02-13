Alanya’da 60 bin TL ihtiyaç kredisi mobil uygulamadan, kefilsiz ve şubeye gitmeden alınabiliyor. 36 ay vadede faiz oranları %2,80 ile %3,80 arasında değişiyor.

Şubat ayında nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte Alanya’da dijital ihtiyaç kredisi kampanyaları yeniden hız kazandı. Bankalar, 60 bin TL’ye kadar olan bireysel ihtiyaç kredilerinde süreci neredeyse tamamen mobil ortama taşıdı. Başvurular uygulama üzerinden yapılıyor, uygun bulunan müşterilere para doğrudan hesaba geçiyor.

Sahada konuşulan şu: Esnaf da çalışan da aynı soruyu soruyor — “Hızlı çıkar mı?” Çoğu banka artık ilk değerlendirmeyi dakikalar içinde yapıyor. Ama herkes için aynı sonuç çıkmıyor, orası net.

FAİZ ORANLARINDA GENİŞ ARALIK VAR

60 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı bankadan bankaya ciddi fark gösteriyor. Yeni müşteriye özel kampanyalarda oranlar %2,80 seviyesine kadar inerken, standart oranlar %3,80 bandına kadar çıkabiliyor. Orandaki küçük bir artış bile toplam geri ödemeyi büyütüyor.

36 ay vadede sadece 1 puanlık faiz farkı, toplam maliyette yaklaşık 15–20 bin TL oynama yaratabiliyor. Bu yüzden yalnızca aylık taksite değil, toplam geri ödeme rakamına bakılması gerekiyor.

36 AY VADEDE ÖRNEK GERİ ÖDEME

%2,80 faizli senaryo:

Aylık taksit: yaklaşık 3.100 TL

Toplam geri ödeme: yaklaşık 112.000 TL

%3,80 faizli senaryo:

Aylık taksit: yaklaşık 3.600 TL

Toplam geri ödeme: yaklaşık 130.000 TL

Rakamlar bankaya ve müşteri risk skoruna göre değişebiliyor. Aynı şehirde iki kişi bile farklı teklif alabiliyor. Kredi işi biraz da profil işi yani.

KREDİ NOTU VE GELİR ŞARTI ÖNE ÇIKIYOR

Bankaların büyük bölümü kefilsiz dijital kredi başvurusu için belirli bir kredi notu eşiği arıyor. Genellikle 1500 ve üzeri kredi notu olan ve düzenli gelir gösterebilen başvurular daha hızlı sonuç alıyor. Onaylanan tutar 7/24 hesaba aktarılabiliyor.

Gelir belgesi yükleme adımı bazen atlanıyor sanılıyor ama çoğu uygulama arka planda yine kontrol yapıyor. Sistem görüyor çünkü. Eksik olunca süreç uzuyor.

MASRAF VE SİGORTA KALEMLERİNE DİKKAT

Kredi kullanırken yalnızca faiz değil, ek giderler de hesaba katılmalı:

Kredi tahsis ücreti: Genellikle kredi tutarının binde 5’i

Genellikle kredi tutarının binde 5’i Hayat sigortası primi: Yaş ve vadeye göre değişiyor

Yaş ve vadeye göre değişiyor Sigortasız seçenek: Bazı bankalarda var ancak faiz daha yüksek olabiliyor

Sözleşme ekranı çoğu kişinin hızlı geçtiği yer. Halbuki en kritik yer orası. Bir satır bazen ciddi fark yaratıyor…

BÜTÇE HESABI YAPMADAN BAŞVURMAYIN

Finans çevreleri, Alanya’da hızlı onaylı ihtiyaç kredisi arayan vatandaşların önce aylık ödeme gücünü net hesaplaması gerektiğini vurguluyor. 36 ay vadeli krediler kısa vadede rahatlatıyor gibi görünse de uzun vadede toplam maliyet büyüyor.

Kredi hızlı çözüm. Ama yanlış seçilirse uzun süre yük. İnce hesap şart.