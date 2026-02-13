​ALANYA, SMA Tip-1 kas hastalığı ile mücadele eden minik Esila Deniz Yiğitbay'dan gelen yardım çığlığına sessiz kalmıyor. Esila'nın hayata tutunabilmesi için gereken tedavi masraflarını karşılamak amacıyla Alanya merkezde kapsamlı bir kermes düzenleniyor.

​(Görsel İçi Yazı):

ALANYA'DA MİNİK ESİLA İÇİN KERMES

SMA Tip-1 hastası Esila Deniz Yiğitbay için umut oluyoruz

Tüm gelir Esila'nın tedavisine bağışlanacak

13 Şubat Cuma - HACI MEMİŞ CAMİİ YANINI / NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI

El emeği börek-çörek-ev yemekleri

​'HENÜZ YOLUN ÇOK BAŞINDAYIZ'

Esila'nın babası, tedavi süreci için gerekli olan toplam miktarın şu ana kadar sadece yüzde ikisinin toplanabildiğini ifade ederek durumun aciliyetine dikkat çekti. Gözü yaşlı baba, Alanya halkına seslenerek şu duygusal açıklamada bulundu: "Evladımız gözümüzün önünde her geçen gün güç kaybediyor. Tedavi için gerekli paranın maalesef henüz çok küçük bir kısmını tamamlayabildik. Zamanımız daralıyor ve bizim bu yükün altından tek başımıza kalkmamız imkânsız. Biz evladımızı Alanya'nın merhametine, Alanya halkının vicdanına emanet ettik. Her bir kuruş, her bir destek Esila'nın nefesi olacak."

​DAYANIŞMA SOFRASI KURULUYOR

"Bir tabak yemek, bir umut" sloganıyla yola çıkılan etkinlikte, gönüllü kadınların hazırladığı el emeği börekler, çörekler ve çeşit çeşit ev yemekleri satışa sunulacak. Kermesten elde edilen gelirin tamamı doğrudan Esila'nın tedavi fonuna bağışlanacak.

Esila bebeğin yeniden sağlığına kavuşup yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için tüm Alanya halkı 13 Şubat Cuma günü Hacı Memişler Camii yanına davetli.