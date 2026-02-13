Yapılan anlaşmayla, çiftçiler ve aileleri Anadolu Hastanesi’nden indirimli yararlanacak. Tarımsal üretimin kalbi Alanya’da, üreticinin sosyal refahını artırmaya yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Alanya Ziraat Odası, bölgenin köklü sağlık kuruluşlarından Anatolia Hospital (Anadolu Hastanesi) ile kapsamlı bir sağlık protokolü imzaladı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe tarafından duyurulan protokol çerçevesinde; odaya kayıtlı tüm üyeler ve bu üyelerin 1. derece yakınları, hastanede alacakları muayene ve çeşitli sağlık hizmetlerinde yüzde 20 indirim avantajından faydalanabilecek.

​BAŞKAN GÖKTEPE: ÜRETİCİMİZİN HER ALANDA YANINDAYIZ

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Göktepe, üreticinin sadece tarlada değil, hayatın her alanında destekçisi olduklarını vurguladı. Göktepe açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Alanya Ziraat Odası olarak üreticilerimizin sağlık hizmetlerinden daha avantajlı koşullarda faydalanabilmesi adına Anatolia Hospital ile yüzde 20 indirim protokolü imzaladık. Üreticilerimizin her alanda yanında olmaya, sosyal ve ekonomik anlamda destek sağlamaya devam ediyoruz. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı günler temenni ediyorum."