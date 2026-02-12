Bölgede gün boyu etkili olan sağanak, özellikle yayla kesimlerinde su seviyesini yükseltti. Söğüt Yaylası’ndan geçen dereler taşkınlara yol açtı. Taşan sular, çevredeki alanları suyla kapladı. Özellikle alçak bölgelerde bulunan kümesler ve hayvan barınakları da sular altında kaldı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, taşan derelerin yayla yollarına taştığı ve suyun bazı alanlarda birikerek kümeslerin içine kadar girdiği görülüyor. Paylaşımda, “Söğüt Yaylası’nda dereler taşmış. Tavuk kümesi bile su altında” ifadeleri yer aldı.