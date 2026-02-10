Alanya’yı Konya’ya bağlayan Akseki–Seydişehir yolunda kar başladı. Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı, ekipler sahada.

Antalya genelinde günlerdir süren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Alanya–Konya karayolu üzerindeki Alacabel mevkiinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sürücüler özellikle geçit bölümünde beyaz örtüyle karşılaştı.

ALACABEL’DE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ GÖRDÜ

Rakımı yaklaşık bin 825 metre olan Alacabel geçidinde kar yağışının sabah saat 07.00 sıralarında başladığı bildirildi. Yağışın, Akseki Yarpuz Mahallesi’nden itibaren yaklaşık 20 kilometrelik hatta etkili olduğu belirtildi. Bölgede kar kalınlığı bazı noktalarda 5 ila 10 santimetre arasında ölçüldü.

Yolu kullanan sürücüler kısa süreli görüş düşüşü ve zemin tutuşunda azalma yaşandığını söylüyor. Direksiyon başında olanlar için iş biraz daha dikkat işi bugün. Özellikle virajlı bölümlerde.

KARAYOLLARI EKİPLERİ SAHADA

Kar yağışının başlamasıyla birlikte bölgede hazır bekleyen ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarına geçti. İş makineleriyle yol yüzeyinde temizlik ve buzlanma önleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yetkililer, yolun şu an için trafiğe açık olduğunu ancak hava koşullarının anlık değişebileceğini belirtiyor. Sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması isteniyor.

Bazen şehir merkezinde yağmur yağarken, birkaç saatlik mesafede kış şartları başlıyor. Rakım farkı işi tamamen değiştiriyor, plan yaparken hesaba katmak gerekiyor. Özellikle yük taşıyanlar için.

SÜRÜCÜLERE BUZLANMA UYARISI

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, Alacabel geçidini kullanacak sürücülere buzlanma ve gizli don riskine karşı hız düşürme uyarısı yaptı. Ani fren ve sert manevralardan kaçınılması, takip mesafesinin artırılması istendi.

Kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor…