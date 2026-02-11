2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen Taekwondo Gençler ve Yıldızlar Antalya Elemeleri, 10 Şubat itibarıyla Antalya Baraj Spor Salonu’nda başladı. Gençlik ve Spor organizasyon takviminde önemli bir yere sahip olan elemelerde, Antalya merkez ve ilçelerinden gelen yüzlerce sporcu Türkiye finallerine uzanan yolda tatamiye çıkarak kıyasıya mücadele etti. Her gün saat 11.00’de başlayan müsabakalar, gün boyu süren karşılaşmalarla adeta bir taekwondo şölenine dönüştü. Tribünlerde sporcu aileleri, antrenörler ve sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Dört gün sürecek organizasyonun programı şu şekilde ilerliyor:

Gençler Kız: 10 Şubat 2026

Gençler Erkek: 11 Şubat 2026

Yıldız Kız: 12 Şubat 2026

Yıldız Erkek: 13 Şubat 2026

ALANYA BUDO SPOR KULÜBÜ YİNE ZİRVEDE

Son yıllarda altyapı başarılarıyla dikkat çeken Alanya Budo Spor Kulübü, Antalya elemelerinde de adından söz ettirdi. Kulüp sporcuları hem teknik kapasiteleri hem de mücadeleci performanslarıyla organizasyonun öne çıkan ekipleri arasında yer aldı.

DORUK TEKİN FİNAL OYNADI

68 kilo Genç Erkekler kategorisinde mücadele eden Doruk Tekin, güçlü rakiplerini eleyerek finale kadar yükseldi. Final maçında da üstün bir performans sergileyen genç sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Alanya Rıfat Azakoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına yarışan Doruk Tekin, hem okulunu hem kulübünü hem de Alanya’yı başarıyla temsil etti.

İBRAHİM YILDIRIM ÜÇÜNCÜ OLDU

55 kilo Genç Erkekler kategorisinde tatamiye çıkan İbrahim Yıldırım ise zorlu eşleşmelerden geçerek üçüncülük kürsüsüne çıktı. Alanya 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi adına mücadele eden Yıldırım’ın azimli performansı organizasyon boyunca dikkat çekti. Her iki sporcu da Alanya Budo Spor Kulübü bünyesinde yetişerek bu başarıya ulaştı.

HEYECAN YILDIZLAR KATEGORİSİNDE SÜRÜYOR

Organizasyon, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek kategorileriyle devam ediyor. Bu etapta Alanya’yı özellikle Mahmutlar Halil Ülker Spor Kulübü temsil ediyor. Kulübün antrenörü Merve Yazıcı Alıcı yönetimindeki sporcular, yıldızlar kategorisinde güçlü performans sergilemeye hazırlanıyor. Antalya elemelerinde derece elde eden sporcular, Türkiye genelinde düzenlenecek şampiyonalara katılma hakkı kazanacak. (Şerife ÇOBAN)