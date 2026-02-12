ALANYA'NIN hayırsever ve sevilen turizmcilerinden Mehmet Hacıkadiroğlu tarafından merhum dedesi adına hazırlanan belgesel film gösterimi ve fotoğraf sergisi, geçtiğimiz 2 Şubat akşamı Alanya Kültür Merkezi (AKM) B Salonu'nda yapıldı. Kuvayi Milliye'nin Alanya'daki önemli sembollerinden biri olan Nazmi Hacıkadiroğlu'nun yaşamı, mücadelesi ve bıraktığı izleri anlatan belgesel ve fotoğraflar, katılımcılarla paylaşıldı. Yoğun bir ilginin olduğu sergi ve belgesel gösterimi için konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Hacıkadiroğlu, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Yıllar önce kurduğum bir hayali gerçekleştirdiğim için mutlu ve gururluyum" dedi. Nazmi Ağa'nın torunu olmaktan gurur duyduğunu da ifade eden Hacıkadiroğlu, paylaştığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi: "Torunu olmaktan ömrümce gurur duyduğum Kuvay-i Milliye kurucusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ölümsüz bir isim bırakan Nazmi Ağa'nın hayatını, hayata ve Alanya'mıza kattığı değerleri belgesele dönüştürüp, günümüze ışık tutmak adına gösterime sunduğumuz bu güzel, anlamlı ve benim için çok duygusal günümde yanımda olan, hiçbir zaman beni yanlız bırakmayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Başkanım, İzmir Türk Koleji (İTK) 78 aileme, sınıf arkadaşlarım Hakan Dorak, K. Osman Illez, İTK Mezunlar Derneği'ne, belgesele danışmanlık yapan Mevlüt Güven ağabeyime, hazırlayan 'Heygidialanya' ekibine, CHP Alanya İlçe Başkanı ve yöneticilerine, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi Başkanı Gökhan Sipahioğlu ve tüm yönetici arkadaşlarıma, Antalya'dan gelen Ayşe Limon Nar kardeşime, mesajlarıyla uzağı yakın eden Etimesgut Belediye Başkanım Erdal Beşikçioğlu'na, Alanya Belediyesi'ne, Meclis Üyesi kardeşim Filiz Durak Elibol'a, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan kardeşime, AND (Aydınlık Nesiller Derneği) Genel Başkanı Emekli Albay Mehmet Çetintepe'ye, sülalemiz Hacıkadiroğlu'ndan beni yalnız bırakmayan tüm yakınlarıma ve Esentepe'den gelen dostlarımın ayaklarına sağlık. Herkese çok teşekkür ederim. Alanya Kültür Sanat YouTube sayfasından belgeseli izleyebilirsiniz." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi