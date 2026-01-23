Alanya siyasetini ve kamuoyunu sarsan CHP’li Belediye Meclis Üyesi hakkındaki skandal iddialar boyut değiştirerek yeniden gündeme oturdu. Sosyal medyada patlak veren ve İran uyruklu bir kadınla yaşandığı öne sürülen yasak ilişki ağında, cinayete teşvik suçlamalarının yanına şimdi de mağdurun ”sağlık yoluyla hayata kast etme" iddiaları eklendi.

AKILALMAZ TUZAK VE CİNAYET PLANI İDDİASI

Alanya kulislerinde şok etkisi oluşturan iddialara göre, söz konusu meclis üyesinin İranlı sevgilisini Alanya’da yaşayan emekli bir vatandaşla kağıt üzerinde evlendirdiği öne sürülüyor. Skandalın en karanlık boyutu ise bu evliliğin ardından gelen cinayet planı iddiası oldu. İddiaya göre, yaşlı adamın alkolüne cinsel gücü artırıcı ilaçlar karıştırılarak kalp krizi geçirmesinin hedeflendiği ve kadının bu cinayete azmettirildiği belirtiliyor.

"3 KEZ ZORLA BIÇAK ALTINA YATIRILDIM"

Skandalın seyrini değiştiren en çarpıcı detay ise mağdur olduğunu iddia eden kadının son açıklamalarıyla ortaya çıktı. İranlı kadın, meclis üyesinin baskısıyla tam üç kez göğüs küçültme ameliyatı olmaya zorlandığını iddia etti. Sağlığını tehlikeye atan bu süreçle ilgili konuşan kadın, olayın arkasında başka bir niyet sezdiğini belirterek, "Sonradan düşündüğümde, o ameliyatlarda benim de ölmemi istiyordu sanki" ifadelerini kullandı. Bu iddia, olayın sadece bir yasak aşk değil, hayati risk taşıyan bir sömürü düzeni olduğu tartışmalarını alevlendirdi.

BELGELER VE UÇAK BİLETİ ORTAYA SAÇILDI

İskele’deki bir çay bahçesinin açılış gönderisinin altına yapılan yorumlarla ifşa olan süreçte, WhatsApp yazışmaları ve uçak biletleri delil olarak sunuldu. 16 Ocak 2025 tarihli Gazipaşa-Tahran uçuşuna ait bilet görüntüleri ve meclis üyesinin "Sana canım feda", "Dünyanın en şanslı adamı benim" şeklindeki mesajları dosyaya girdi. Ayrıca meclis üyesinin "5 yıl sonra belediye başkanı olacağım" ve sevgilisine "Ağustosta TC vatandaşı oluyorsun" vaatlerinde bulunduğu iddiaları siyasi kariyerini riske attı.

27 YILLIK EŞE İTİRAF MESAJI

İddiaların odağındaki İranlı kadının, meclis üyesinin eşine attığı öne sürülen mesajlar ise ihanetin boyutunu gözler önüne serdi. Mesajda, "27 yıldır evlisiniz ancak bu süre boyunca sayısız sevgilisi oldu. Sizi de beni de kandırdı" ifadelerinin yer aldığı, meclis üyesinin yıllardır süren bir aldatma zinciri kurduğunun öne sürüldüğü belirtildi. Mağdur kadının kamuoyu açıklamaları Alanya’da büyük bir infial oluşturdu.