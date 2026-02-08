Denizli'nin Çameli ilçesinden Fethiye yönüne giden otomobil, hatalı sollama sonucu karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, her iki araçta sıkışanları çıkardı. 1'i çocuk 7 yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 yaşındaki Halil Efe Yılmaz, tedaviye alındığı hastaneye doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Fethiye-Çameli kara yolu 1 saat süreyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.