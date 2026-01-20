​CHP İLÇE BAŞKANI KANDEMİR: "DERHAL CEZALANDIRILMALIDIR"

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Kandemir:

​"Şanlı Bayrağımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bayrağımıza saldıranlar derhal yakalanıp gerekli ceza verilmelidir." dedi.

​İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI ER ’DEN SERT MISRALAR

​İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, tepkisini şiirsel ve sert bir dille ifade ederek, bayrak sevgisinin önemine dikkat çekti:

​"Bayraksızlar Bayraksızlar, yere düşse bayrak sızlar. Nereden bilsin kıymetini; soysuz, sopsuz, bayraksızlar!"

​AK PARTİ ’DEN İSTİKLAL MARŞI İLE YANIT

​AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan ise tepkisini İstiklal Marşı’nın anlamlı dizeleriyle dile getirdi. Bayrağın Türk milleti için bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayan Anılgan, şu mısraları paylaştı:

​"Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!"

Kaynak: Haber Merkezi