Vatandaşlar, Tosmur Mahallesi Dim Çayı Caddesi Paradise Beach Otel’in karşısında yer alan sahil yolunda kanalizasyon taşlarının kırıldığını belirterek, “Bu yoldan çok sayıda bisikletli ve yaya geçiyor. İnsanlar fark etmeden bastığında içine düşme ihtimali çok yüksek. Burası ciddi bir tehlike oluşturuyor ve acilen düzeltilmesi gerekiyor” sözleriyle duruma tepki göstererek, yetkililerin bir an önce önlem alarak söz konusu noktada gerekli onarım çalışmalarını yapmasını istiyor. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi