TÜİK 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı. Türkiye nüfusu 86 milyonu aştı, Antalya en kalabalık ilk 5 il arasındaki yerini korudu.

Türkiye’nin toplam nüfusu, 2025 yıl sonu itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. TÜİK verilerine göre nüfus bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi arttı. Artış sürüyor ama hız önceki yıllara göre daha sınırlı. Rakam büyüyor, tempo yavaşlıyor gibi.

EN KALABALIK İLLER LİSTESİNDE ANTALYA İLK 5’TE

İl bazlı dağılımda İstanbul 15 milyon 754 bin 53 kişi ile yine ilk sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. Antalya’nın nüfusu 2 milyon 777 bin 677 olarak açıklandı.

Bu tablo özellikle göç alan şehirlerde konut, kira ve altyapı baskısının neden arttığını da açıklıyor. Sokakta hissedilen kalabalık aslında istatistikte de var.

KADIN–ERKEK DENGESİ NEREDEYSE EŞİT

2025 verilerine göre erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini kadınlar oluşturdu. Makas neredeyse kapanmış durumda.

YABANCI NÜFUS ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 1 milyon 519 bin 515 kişiye çıktı. Bir yılda yaklaşık 39 bin kişilik artış var. Yabancı nüfusun en yoğun olduğu şehir yine İstanbul oldu.

Antalya’da ise yabancı nüfus 120 bin 103’ten 132 bin 302’ye yükseldi. Özellikle turizm ve yerleşik yabancı hareketliliği bu artışta etkili görünüyor.

NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ

Yıllık nüfus artış hızı 2024’te binde 3,4 iken, 2025’te binde 5 olarak hesaplandı. Sayı artıyor ama doğum oranları uzun vadede hâlâ tartışma konusu. Uzmanlar bunun sürdürülebilir artış olup olmadığını ayrıca izliyor.

Köyden kente geçiş de sürüyor. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,6’ya çıktı.

33 İLİN NÜFUSU AZALDI

Her şehir büyümedi. 2025’te 33 ilin nüfusu geriledi. En az nüfusa sahip il 82 bin 836 kişi ile Bayburt oldu. Onu Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis izledi.

Bazı yerler kalabalıklaşıyor, bazı yerler sessizleşiyor. Denge kayıyor biraz.

İLK KEZ BİR İLÇE 1 MİLYONU GEÇTİ

İstanbul Esenyurt ilçesi 1 milyon 3 bin 905 kişi ile Türkiye’de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe oldu. Ardından Gaziantep Şahinbey, Ankara Çankaya ve Keçiören geldi.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR

Ortanca yaş 34,9’a yükseldi. Erkeklerde 34,2, kadınlarda 35,7 oldu. En yüksek ortanca yaş Sinop’ta, en düşük ise Şanlıurfa’da ölçüldü.

Çocuk nüfus oranı düşerken yaşlı nüfus oranı yükseliyor. 65 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 11,1’e çıktı. Bu da sağlık, bakım ve sosyal güvenlik yükünün büyüyeceği anlamına geliyor. Evde bakılan büyükler, artan ilaç masrafı… Günlük hayatın içi bu veri.

ÇALIŞMA ÇAĞI NÜFUSU YÜZDE 68,5

15–64 yaş arası çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 68,5 oldu. Çocuk bağımlılık oranı düşerken yaşlı bağımlılık oranı yükseldi. Yani çalışan başına düşen yaşlı sayısı artıyor.

Bu denge ileride emeklilik ve sosyal destek sistemlerini daha çok konuşturacak gibi. Şimdiden konuşuluyor zaten ama…