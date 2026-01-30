Alanya Mobilyacılar, Doğramacılar ve Hızarcılar Odası’nın seçimli olağan genel kurulu bugün Alanya Şoförler Odası Düğün Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Saat 10.30’da başlayan genel kurulda 500 üye sandık başına gidiyor. Seçimde Hüseyin Alataş sarı listeyle, başkan adayı Hayri Kul ise kırmızı listeyle yarışıyor. Başkanlık divanının oluşturulmasıyla başlayan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço, gelir ve giderlerin okunup müzakere edilmesinin ardından konuşmalara geçildi.

‘BİZ ADAY OLMAZSAK BU ODALARDA HİZMET OLMAZ’



“Genel kurulda konuşan Alanya Mobilyacılar Doğramacılar ve Hırdavatçılar Odası Başkan Adayı Hayri Kul, “Sayın Divan Başkanım, değerli siyasi parti ilçe başkanlarım, değerli esnaf arkadaşlarım ve basınımızın kıymetli temsilcileri; olağan genel kurulumuza hoş geldiniz. Her ne kadar Alanya kamuoyunda bugüne kadar ismim çok fazla zikredilmemiş olsa da, Alanya’da yıllardır hiç aday çıkılmayan ve tek adayla genel kurulu yapılan odamızın üyelerine daha iyi hizmet verebilmesi adına, Alanya Mobilyacılar Doğramacılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanlığı için ben, Hayri Kul ve ekibim olarak yaklaşık 6 aydır adaylık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük ve bugün de karşınızda bu yarışta olduğumuzu açıkça ortaya koyduk. Çünkü şuna yürekten inanıyoruz; eğer ben çıkmazsam, Ali çıkmazsa, Osman çıkmazsa, kısacası hiç kimse aday olmazsa, bu odalarda hizmet adına hiçbir adım atılmaz ve bu düzen aynen devam eder. Biz de tam olarak bu düzen böyle sürmesin diye elimizi taşın altına koyduk. Siz değerli üyelerimizden, ben ve ekibim adına destek istiyorum. Amacımız koltuk değil, odamızın daha aktif, daha üretken ve esnafın derdine dertlenen bir yapıya kavuşmasıdır. Bu düşüncelerle olağan genel kurulumuzun tüm üyelerimize ve Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Alataş ise katılım sağlayan üyelere teşekkür etti.

Konuşmaların tamamlanmasıyla birlikte oy verme işlemine geçildi. Oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Oy verme sürecinin ardından sandıklar açılarak sayım yapılacak. (Hatice NERGİZ)