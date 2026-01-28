KATILIMCI ve çözüm odaklı bir anlayışla gerçekleştirilen toplantıda, Alanya’nın güncel sorunları ve geleceğe dönük stratejik başlıklar masaya yatırıldı. Alanya Kent Konseyi öncülüğünde; kamu kurumları, üniversiteler, ulaşım esnafı, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin katılımıyla Alanya’da ulaşımın entegre bir yapıya kavuşturulması hedefiyle kapsamlı bir çalıştay süreci başlatılıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Antalya’da yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor. Görüşmede Alanya’nın ulaşım sorunları, Büyükşehir–ilçe koordinasyonu ve entegre ulaşım modelleri masaya yatırılacak. Çalışma kapsamında; parçalı toplu taşıma yapısı, aktarma ve zaman kayıpları, yaz sezonunda artan trafik yoğunluğu, erişilebilirlik sorunları, yaya ve bisiklet altyapısının yetersizliği ile turist-yerel kullanıcı dengesinin sağlanamaması gibi temel sorunlar ele alınacak. Bu çerçevede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşım planlama uzmanlarının katılımıyla yapılacak sunumlarda; entegre toplu taşıma, aktarma merkezleri, raylı sistem–otobüs entegrasyonu ve sosyal gruplar için erişilebilir ulaşım modellerine ilişkin iyi uygulama örnekleri Alanya için değerlendirilecek.

AKDENİZ KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ KURULUYOR

Yerel demokrasiyi güçlendirmek, katılımcı yönetişimi bölgesel ölçekte yaygınlaştırmak ve kent konseyleri arasında kalıcı iş birliği mekanizmaları oluşturmak amacıyla Akdeniz Kent Konseyleri Birliğinin kuruluş süreci başlatılıyor. Alanya Kent Konseyi öncülüğünde Akdeniz Bölgesi’ndeki kent konseylerini bir araya getirecek olan birlik; ortak sorunların birlikte tartışılmasını, deneyim paylaşımını ve bölgesel dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

ALANYA KADINLARI KENT MANİFESTOSU ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU HAZIR

Kadın Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen Alanya Kadınları Kent Manifestosu Çalıştayının sonuç raporu tamamlandı. Çalıştaya yaklaşık 100 kadın ile 32 kurum ve kuruluş temsilcisi katılım sağladı. Raporda; kadınların kent yaşamında karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve stratejik hedefler bütüncül bir yaklaşımla ele alınırken; kadına yönelik şiddetin önlenmesi, güvenli kent politikaları, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımının artırılması, yerel eşitlik mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi başlıklar öne çıktı. Hazırlanan sonuç raporunun, Alanya’da kadın odaklı yerel politikaların geliştirilmesine yol gösterici olması hedefleniyor. (Alanya Kent Konseyi/BÜLTEN)