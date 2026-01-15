S.S. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre kooperatif, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemlerden toplam 38 milyon 575 bin 656 TL gelir elde etti. Elde edilen gelirden 15 milyon 561 bin 275 TL gider yapılırken, yıl sonunda 23 milyon 14 bin 381 TL kâr sağlandığı bildirildi.

Kooperatifin ortak yapısında da yıl boyunca değişiklikler yaşandı. 2025 yılı içerisinde 161 yeni ortak kaydı yapılırken; vergi kaydını sildiren ve esnaflık niteliğini kaybeden 65 ortak, kooperatif ortaklığından düşürüldü. Ayrıca vefat, vergi kaydı kapatma ve kendi isteğiyle ayrılma gibi nedenlerle 61 ortak kooperatiften ayrıldı.

Finansman desteği kapsamında, 2025 yılı içinde 553 ortağa, kooperatif kefaletiyle Türkiye Halk Bankası Alanya Şubesi aracılığıyla 379 bin 794 TL kredi kullandırıldı. Ayrıca bir taksi işletmecisi ortağa 1 milyon 650 bin TL taşıt edindirme kredisi, bir ortağa ise 1 milyon 400 bin TL işyeri edindirme kredisi sağlandı. Kooperatifin toplam kefalet tutarının ise 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 679 milyon TL olduğu açıklandı.

Muhabir: Gülser YİĞİT