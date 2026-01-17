KULÜPTEN yapılan açıklamada, gerçekleştirilen imza töreninin ardından Mustafa Cervatoğlu’nun sezonun kalan bölümünde On Hotels Alanya Belediyespor’un başarısı için ter dökeceği belirtildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya dahil edilen Cervatoğlu’nun, takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Yönetim kurulu, transferin hem takımın rekabet gücünü artıracağını hem de sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Kırmızı-beyazlı camiada yeni transfer heyecan yaratırken, taraftarlar da Cervatoğlu’nu sahada görmek için sabırsızlanıyor.

On Hotels Alanya Belediyespor Kulübü, Mustafa Cervatoğlu’na “hoş geldin” derken, kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir sezon temennisinde bulundu. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi