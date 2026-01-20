Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), dünyanın en stratejik noktalarından biri haline gelen Grönland üzerindeki askeri varlığını artırma kararı aldı. Yapılan son dakika açıklamasıyla, ABD ve müttefiklerine ait savunma uçaklarının, bölgedeki kritik nokta olan Pituffik Uzay Üssü'ne (eski adıyla Thule) konuşlanmak üzere harekete geçtiği duyuruldu. Resmi kaynaklar bu sevkiyatı "uzun süredir planlanan rutin faaliyetler" olarak nitelendirse de, operasyonun zamanlaması ve arka planındaki siyasi gerilim dikkatleri üzerine çekiyor.

KOORDİNELİ ASKERİ HAREKAT

Bölgedeki askeri hareketliliğin, Washington yönetiminin tek taraflı bir kararı olmadığı vurgulandı. Operasyonun Kanada ve Danimarka ile yapılan savunma anlaşmaları çerçevesinde, tam bir diplomatik eş güdümle yürütüldüğü belirtildi. Grönland özerk yönetiminin de bilgilendirildiği süreçte, uçakların Kuzey Amerika savunmasına lojistik destek sağlamak amacıyla adada konuşlanacağı ifade edildi. Ancak askeri sevkiyat, perde arkasındaki "toprak satın alma" krizinin gölgesinde gerçekleşiyor.

TRUMP'TAN 8 ÜLKEYE EKONOMİK ŞOK

Askeri sevkiyat sürerken, krizin ekonomik boyutu Avrupa'yı sarsacak nitelik kazandı. ABD'nin "Ulusal güvenlik ve Altın Kubbe projesi" gerekçesiyle Grönland'ı satın alma isteği, Danimarka ve müttefikleri tarafından reddedilmişti. Bu duruma sert tepki gösteren Trump, Grönland'a askeri personel gönderen 8 Avrupa ülkesine (Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya) gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

TURİZM PAZARLARINA VERGİ TEHDİDİ

Alanya'nın en önemli turizm pazarlarını oluşturan bu ülkelere yönelik yaptırım takvimi de netleşti. Trump'ın açıklamasına göre, Grönland satılana kadar bu ülkelere 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran'dan sonra ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak. ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmaması ve Avrupa'nın adadaki askeri varlığını artırma kararı, Arktik bölgesindeki soğuk savaşı ticaret savaşına dönüştürmüş durumda.