Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı verilerini değerlendirdi. Alanya nüfusunun 371 bin 547’ye ulaştığını hatırlatan Dündar, ilçenin ulaştığı boyutların artık görmezden gelinemeyecek bir seviyede olduğunu vurguladı.

​ALANYA TÜRKİYE EKONOMİSİNE STRATEJİK KATKI SUNUYOR

​Alanya’nın ekonomik gücüne dikkat çeken Başkan Dündar, ilçenin Antalya sınırlarını aşan bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Dündar, “Alanya sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ilçemiz, ülke ekonomisine milyarlarca lira gelir sağlamaktadır. Ancak bu ekonomik gücün karşılığında Alanya; altyapı, ulaşım, sağlık ve eğitim yatırımlarında hak ettiği güçlü desteği artık almalıdır” dedi.

​NÜFUS ARTIŞIYLA SORUNLAR DA BÜYÜYOR

​Artan nüfusun beraberinde ciddi kentsel problemleri getirdiğini belirten Dündar, planlama eksikliğine vurgu yaptı. Özellikle yaz aylarında fiili nüfusun 1 milyona yaklaştığını ifade ederek şunları söyledi:

“Alanya büyürken şehir planlaması maalesef aynı hızla ilerlememiştir. Trafik yoğunluğu, altyapı yetersizliği ve sağlık hizmetlerindeki kapasite sorunu artık günlük yaşamı zorlaştırmaktadır. Konut fiyatlarındaki fahiş artış ve tarım alanlarının betonlaşma baskısı en temel sorunlarımızdır. Yaşam kalitesini korumak için uzun vadeli şehir planlaması artık bir tercih değil, zorunluluktur.”

​YÖNETİM MODELİ TARTIŞILMALI

​Alanya’nın “İl olma” konusuna da değinen Dündar, bu meselenin sığ tartışmalardan kurtarılması gerektiğini savundu:

“İl statüsü konusu, günlük siyasi polemiklerin ötesinde, Alanya’nın geleceğini şekillendirecek bir meseledir. İlçemizin idari yapısı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik kapasitesi bilimsel ve stratejik veriler ışığında ele alınarak kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.”

​ÖNCELİĞİMİZ YAŞANABİLİR ALANYA

​Yeniden Refah Partisi olarak çözüm odaklı bir siyaset izleyeceklerini belirten Başkan Burhan Dündar, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Bizim önceliğimiz siyasi tartışmalar değil, Alanya’nın sorunlarına kalıcı çözümler üretmektir. Güçlü altyapı, planlı şehirleşme ve çevreyi koruyan yatırımlarla Alanya’nın geleceğini güvence altına almak zorundayız. Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanlığı olarak, ilçemizin gelişimi için yapılacak her türlü yapıcı çalışmanın destekçisi ve takipçisi olacağız.”