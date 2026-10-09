Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerine bir gün kala başkan adaylarına yönelik destek açıklamaları devam ediyor. Alanya iş dünyasının genç isimlerinden Mehmet Ertunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna'nın yanında yer aldığını duyurdu.

MEHMET ERTUNÇ, TUNA'NIN LİSTESİNDE

Genç girişimci Mehmet Ertunç, Mustafa Tuna ile birlikte yer aldığı seçim görselini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda Ertunç'un, 15. Meslek Grubu Komitesi Meclis Üyesi Adayı olduğu bilgisine yer verildi.

Mustafa Tuna'nın başkan adaylığında yürütülen seçim çalışmalarına katılan Ertunç, böylece desteğini kamuoyuna duyurmuş oldu.

SEÇİMLER 10 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ

ALTSO organ seçimleri, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Oda üyeleri, meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gidecek.

Mehmet Ertunç'un paylaştığı seçim görselinde de üyelerin katılımına dikkat çekilerek, "Tüm üyelerimizi sandığa davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ALTSO'DA SEÇİM HEYECANI ARTIYOR

Alanya iş dünyasının yakından takip ettiği seçimler öncesinde başkan adayları ve meslek grubu temsilcileri çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Tuna'nın adaylık sürecinde Mehmet Ertunç'un da 15. Meslek Grubu'ndan meclis üyeliğine aday olması, seçim öncesindeki dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

ALTSO üyeleri, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimlerde yeni dönem meslek komitesi ve meclis temsilcilerini belirlemek üzere oy kullanacak.