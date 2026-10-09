​Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri yaklaşırken adaylara gelen destekler heyecanı artırıyor. Seçimlere sayılı saatler kala, Alanya iş dünyasının ve basın camiasının öne çıkan isimlerinden Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı, Mahmutlarpost Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve MAHKOD Basın Sözcüsü Gazeteci Mesut İlhan, ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna’ya açık destek vereceklerini duyurdu. Seçim sürecinin Alanya'nın geleceği ve ticari hayatın sürdürülebilirliği açısından kritik bir dönemeç olduğunu vurgulayan Mesut İlhan, bu kritik süreçte doğru bir duruş sergilediklerini belirtti.

​TARAFIMIZ NET, MUSTAFA TUNA İLE YOLA DEVAM

​10 Ekim Cumartesi günü yapılacak seçimlerde 9 komite olarak tam bir mutabakat içinde hareket edeceklerini belirten İlhan, tavırlarının net olduğunu ve Mustafa Tuna ile yola devam kararı aldıklarını açıkladı. Matbaacılar, kırtasiyeciler, fotoğrafçılar, gazeteciler ve yazarların yer aldığı komiteler olarak ortak akılla bu kararı aldıklarını ifade eden İlhan, Alanya ticaretinin hak ettiği noktaya gelmesi ve ortak sorunların çözümü için Mustafa Tuna'nın projelerinin güvence olduğunu kaydetti. Seçimlerin son virajında gelen bu güçlü basın ve meslek grubu desteğinin, Mustafa Tuna’nın sahadaki elini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi