1990'lı yıllarda seslendirdiği “Ham Çökelek” şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan Atilla Taş, aldığı acı haberle sarsıldı. Sanatçının 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

8 Ekim'de meydana gelen olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İki çocuk annesi Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

"BEN ÇOK İYİ BİR BABA OLAMADIM"

Kızının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Atilla Taş'ın yıllar önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Henüz 18 yaşındayken baba olduğunu anlatan sanatçı, kızıyla olan ilişkisine değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Allah'a çok şükür çok iyi bir kızım var. Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir kız oldu.”

Taş'ın geçmişte dile getirdiği bu sözler, kızının ölüm haberinin ardından sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

ADNI SEZEN AKSU'DAN ALMIŞTI

Sezen Taş'ın isminin Türk müziğinin önemli isimlerinden Sezen Aksu'dan esinlenilerek verildiği de ortaya çıktı.

Atilla Taş'ın genç yaşta baba olması ve kızıyla ilgili geçmişte yaptığı samimi açıklamalar, yaşanan kaybın ardından yeniden hatırlandı.

SEZEN TAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Sezen Taş için 9 Ekim'de Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Mezitli Mezarlığı'ndaki törene babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Atilla Taş'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Sezen Taş, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Genç kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.