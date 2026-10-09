İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Esentepe Mahallesi Salih Tozan Sokak’ta saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, 34 ZG 0910 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, ilk olarak kaldırımda bulunan inşaat iskelesine çarptı. Ardından savrulan otomobil, marketten çıktığı sırada kaldırımda bulunan müşteriye çarparak yaralanmasına neden oldu.

MARKETTEN ÇIKTIĞI ANDA OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN KURTULAMADI

Kazanın yaşandığı sırada marketten çıkan müşteri, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle çevrede büyük panik yaşanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı müşteriye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ DE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından otomobil sürücüsü de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Ekipler, otomobilin kontrolden çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlatırken kazaya ilişkin tutanak tutuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.